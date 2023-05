Le PSG dit adieu à un vieux fantasme

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé dans le collimateur du PSG ces dernières années alors que le club de la capitale n’a jamais vraiment réussi à remplacer Thiago Motta, N’Golo Kanté était une option plausible pour cet été étant donné qu’il arrive en fin de contrat avec Chelsea. Mais l’international français a fait un autre choix.

Depuis le départ à la retraite de Thiago Motta en 2018, le PSG peine à retrouver une sentinelle aussi efficace dans l’entrejeu malgré quelques recrutements peu concluants (Gueye, Fabian Ruiz, Danilo Pereira). Pourtant, le Qatar avait un nom prestigieux en tête depuis plusieurs années à cet effet…

Le PSG voulait Kanté

En effet, à plusieurs reprises ces dernières années, la piste N’Golo Kanté avait été activée par le PSG. Et ces dernière semaines, il a de nouveau été question d’un intérêt pour le milieu de terrain français de 32 ans, d’autant qu’il arrivera en fin de contrat cet été avec Chelsea. Mais Kanté a fait son choix.

Il veut rester à Chelsea