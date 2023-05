PSG : Incroyable, il clashe la mère de Mbappé et balance sur son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait reprendre de plus belle lors du prochain mercato estival. A en croire la presse anglaise, le Real Madrid pourrait revenir à la charge, notamment pour préparer la succession de Karim Benzema. La piste Erling Haaland (Manchester City) aurait, aussi, été évoquée, mais les négociations s'annoncent plus délicates.

« Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain » confiait Kylian Mbappé à France 3 il y a quelques semaines. Mais le PSG va devoir se méfier car le Real Madrid n'aurait pas l'intention de rester les bras croisés. Selon The Telegraph , le club espagnol préparerait une offensive pour le prochain mercato estival.

Mbappé : Désastre au PSG, il veut donner le coup de grâce https://t.co/7uDZu4kLOk pic.twitter.com/13bOXgX7bt — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

« Il préférera s'occuper de la cupidité de Lamari »

Journaliste pour As , Joaquin Maroto estime que le Real Madrid serait plus enclin à négocier avec la mère de Mbappé, qu'avec le père d'Erling Haaland, autre grand rêve du club espagnol. « Fayza Lamari, la mère de Mbappé, est devenue célèbre auprès des supporters madrilènes pour avoir augmenté le prix de son fils de dix millions à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. Florentino est un homme d'affaires, sensu stricto. Il ne fait donc aucun doute que, le moment venu, il préférera s'occuper de la cupidité de Lamari plutôt que de l'éducation d'Alfie » a-t-il lâché.

Un transfert de Mbappé en 2024

Le PSG craquera-t-il sous la pression du Real Madrid ? Pas cet été. Alors que le club parisien compte s'appuyer sur la figure de Mbappé, il est difficile d'imaginer un transfert lors du prochain mercato estival. La donne pourrait changer l'année prochaine, lorsque son contrat s'approchera de son terme.