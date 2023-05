Le PSG acte un transfert, la guerre est déclarée avec Mbappé

Amadou Diawara

Prêté avec option d'achat à la Juventus l'été dernier, Leandro Paredes serait presque assuré de faire son retour au PSG à l'issue de la saison. Toutefois, le club parisien ne souhaite pas du tout conserver l'international argentin. D'autant que Leandro Paredes s'entendrait très mal avec Kylian Mbappé et son grand ami Achraf Hakimi.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Leandro Paredes a été éjecté par le PSG lors du dernier mercato estival. En effet, Luis Campos a prêté le milieu de terrain de 28 ans à la Juventus jusqu'à la fin de la saison.

Leandro Paredes va revenir au PSG

Alors qu'une option d'achat à hauteur de 22,6M€ a été négocié avec la Vieille Dame , Luis Campos espère que Leandro Paredes ne reviendra jamais à Paris. Toutefois, les Bianconeri ne devraient pas activer la clause de l'international argentin.

Des retrouvailles explosives avec Mbappé ?