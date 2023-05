PSG : Grâce à Mbappé, un énorme privilège lui est accordé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Achraf Hakimi est en grande difficulté depuis la reprise post-Coupe du Monde, que ce soit sur le plan sportif ou extra-sportif. Malgré tout, l'international marocain serait toujours protégé au PSG, et ce, grâce à sa proximité avec la superstar du club Kylian Mbappé.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Achraf Hakimi est actuellement dans une situation critique. Après avoir éclaboussé de sa classe la Coupe du Monde au Qatar, l'international marocain a perdu de sa superbe lors de son retour à Paris.

Hakimi est protégé au PSG grâce à Mbappé

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, Achraf Hakimi enchaine les contre-performances sportives et les soucis extra-sportifs, en témoignent son carton rouge face au FC Lorient et sa mise en examen pour viol. Malgré tout, le défenseur de 24 ans serait hors de danger au PSG, et ce, grâce à son grand ami Kylian Mbappé.

«Hakimi conserve la totale confiance du PSG»