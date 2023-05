Messi : Le PSG frappe très fort, c'est validé

Baptiste Berkowicz

La sanction de Lionel Messi suite à son voyage non-autorisé en Arabie saoudite suscite de nombreux débats. Olivier Létang, actuel président du LOSC et ancien dirigeant du PSG, valide la position du club de la capitale dans un entretien à L'ÉQUIPE. Selon lui, le club doit passer avant tout et ce, peu importe le statut du joueur fautif.

La suspension de Lionel Messi fait couler beaucoup d'encre. Certains se demandent comment le PSG peut sanctionner un tel joueur, d'autres approuvent la volonté du PSG d'asseoir son autorité face à n'importe quel joueur de son effectif. Olivier Létang auprès de L'ÉQUIPE a tranché.

Le club au dessus de tout

L'ex dirigeant du PSG met en avant l'intérêt du club qui doit primer avant toute chose : « Même si c'est douloureux sur le court terme, il faut sanctionner. Sinon, à long terme, vous perdez en crédibilité. Ma position est très simple et ça a toujours été ainsi : le club doit évidemment mettre les joueurs dans les meilleures conditions, mais en revanche, il doit être très fort. » Hors de question pour Olivier Létang que les éléments structurels de l'entité soient remis en cause : « On ne peut pas toucher au club, ni à l'équipe, ni à l'entraîneur. Ce sont des choses fondamentales. Si on ne sanctionne pas, c'est compliqué. »

Un cadre à définir