Nouveau malaise au PSG, une star est impliquée

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Achraf Hakimi n'est pas du tout dans son assiette depuis la reprise post-Coupe du Monde. Alors qu'il enchaine les contre-performances depuis plusieurs semaines, le latéral droit marocain irriterait le staff de Christophe Galtier et serait sous le feu des critiques en interne.

Etincelant lors de la Coupe du Monde, qu'il a disputé avec le Maroc, Achraf Hakimi s'est éteint à son retour à Paris. En effet, le latéral droit du PSG est méconnaissable depuis le début de l'année 2023, enchainant les mauvaises prestations. D'ailleurs, Achraf Hakimi a été, malgré lui, le principal responsable de la déroute du PSG face au FC Lorient (1-3) d'après Christophe Galtier.

Invité à snober le Qatar, il a choisi le PSG https://t.co/c2qFfGDqFs pic.twitter.com/0FKk0MemP0 — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

Galtier et son staff irrités par Hakimi ?

Alors qu'Achraf Hakimi a été expulsé dès la 20ème minute de jeu face au FC Lorient, Christophe Galtier n'a pas trouvé de solution pour mener les siens vers la victoire. « Il faut prendre les scénarios et les compositions d'équipe. Face à Lorient, ça a été une grande déception sur le résultat et le jeu. Mais nous avions joué à dix pendant 1h15. C'est aussi l'histoire d'un match. Sur les défaites précédentes, il y avait des joueurs majeurs absents. Il peut y avoir une relation de cause à effet. C'est comme ça. Maintenant, on a la réception d'Ajaccio. L'effectif, même si les blessés ne reviendront pas, paraît beaucoup plus conséquent. Il y a plus de possibilités, que ce soit en entame ou en cours de match » , a regretté le technicien du PSG en conférence de presse ce vendredi après-midi.

Hakimi est critiqué en interne