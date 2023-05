Fiasco au PSG, Galtier désigne le coupable

Amadou Diawara

Opposé au FC Lorient le 30 avril, le PSG s'est incliné à la surprise générale au Parc des Princes. Pour expliquer cette défaite, Christophe Galtier a rappelé qu'Achraf Hakimi a été expulsé dès la 20ème minute de jeu, ce qui a été un très gros handicap pour son équipe.

Avant de faire le job face à Troyes (victoire 3-1), le PSG est tombé contre le FC Lorient. Opposés aux Merlus le 30 avril, les hommes de Christophe Galtier ont perdu à la surprise générale, et ce, alors qu'ils jouaient au Parc des Princes.

Le FC Lorient surprend le PSG au Parc

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Christophe Galtier est revenu sur la défaite du PSG face au FC Lorient (1-3). Et à en croire le technicien parisien, l'expulsion précoce d'Achraf Hakimi (à la 20ème minute de jeu) est à l'origine de cette contre-performance.

Galtier regrette l'expulsion d'Hakimi