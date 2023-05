Galtier accusé de racisme, les langues se délient enfin

Baptiste Berkowicz

Didier Digard, l'entraîneur de l'OGC Nice, et certains joueurs du club azuréen ont été auditionné, selon RMC Sport, dans le cadre de l'enquête qui vise Christophe Galtier. L'actuel coach du PSG est soupçonné d'avoir tenu des propos racistes et discriminatoires lors de son passage à Nice.

L'affaire Christophe Galtier passe à la vitesse supérieure. Après avoir été dans la tourmente médiatique suite aux accusations de comportements racistes et discriminatoires qu'il aurait eu à Nice, la justice avance les pions pour éclaircir cette histoire. De nombreuses personnes ont été interrogées directement au centre d'entrainement des Niçois.

🚨 Info RMC Sport : l’entraîneur de l’OGC Nice, Didier Digard, des joueurs du Gym et des salariés du club azuréen ont été auditionnés ces derniers jours dans le cadre de l’enquête préliminaire visant l’ancien coach niçois Christophe Galtier.https://t.co/EV58A99atC — RMC Sport (@RMCsport) May 11, 2023

Des témoignages précieux

L'épisode du ramadan avait cristallisé de nombreuses tensions, mais c'est un comportement tout au long de la saison qui est reproché par certains membres de l'OGC Nice à Christophe Galtier. Des discriminations sur le recrutement de joueurs musulmans sont au coeur des accusations, mais aussi des remarques sur les tenues dites « religieuses » de certains joueurs. D'après RMC Sport , les policiers ont procédé aux auditions de Didier Digard, des joueurs ainsi que des salariés, dans la plus grande discrétion au centre d’entraînement du GYM. Pour rappel, le président niçois, Jean-Pierre Rivère, avait lui aussi été auditionné au mois d’avril.

Une enquête qui ne fait que commencer...