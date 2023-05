«On s'est fait piéger» : Après le scandale Galtier, il sort du silence

Jean de Teyssière

Le scandale Galtier avait eu l'effet d'une bombe dans le monde du football. Cela faisait suite aux révélations de RMC et Romain Molina qui avaient rendu public un mail envoyé par Julien Fournier, ex-directeur sportif de l'OGC Nice, à sa direction qui accusait Christophe Galtier d'avoir tenu des propos racistes. Présent au club lorsque les faits se sont déroulés, Dante s'est exprimé sur cette affaire.

Dans le mail, Julien Fournier accuse Christophe Galtier de lui avoir dit de « tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe. » Suite à ces accusations, le club niçois avait fermé la porte à toute déclaration sur ce sujet. De son côté, le PSG avait affirmé son soutien envers son coach. Moins d'un moins après l'éclatement de cette affaire, le capitaine de l'OGC Nice, Dante, était l'invité de l'émission Rothen s'enflamme diffusée sur les ondes de RMC et a enfin pu évoquer cette affaire.

«Je n'ai rien constaté directement»

Pour le Brésilien Dante, s'il espère que les joueurs ayant été victimes d'un comportement déplacé de la part de l'actuel coach du PSG, Christophe Galtier, parlent, il assure, de son côté, n'avoir jamais rien remarqué : « Sur le cas de Christophe, c’est clair que j’ai entendu beaucoup de choses. Mais je ne peux pas m’exprimer, surtout car il y a une enquête. Et c’était quelque chose dans une réunion où il y avait des gens, où ils ont entendu des choses. C’est à eux de se positionner. Après, c’est possible qu’il y ait d’autres joueurs qui vont se positionner par rapport à leur feeling, par rapport à ce qu’ils ont écouté. Si j'ai constaté un dérapage de sa part ? Moi directement, non. »

