PSG : Cette star pousse un coup de gueule, c'est cash

Mauro Icadi est au cœur d'un nouveau scandale en Argentine. Prêté par le PSG à Galatasaray, l'international argentin se serait rendu à Buenos-Aires, sur le plateau de Masterchef, et aurait eu une aventure avec une jeune femme selon certaines rumeurs. Sur les réseaux sociaux, le joueur a répondu à ces rumeurs et n'a pas mâché ses mots.

Nouvel épisode dans le feuilleton Wanda Nara-Mauro Icardi. Réconcilié après avoir envisagé le divorce, le couple fait toujours les gros titres en Amérique du Sud, notamment depuis qu'un certain Pochis a balancé des rumeurs d'infidélité sur le joueur, prêté par le PSG à Galatasaray. Selon lui, Icardi aurait trompé Wanda Nara, présentatrice de Masterchef, le 24 mars dernier lors d'un voyage à Buenos Aires. La réponse du buteur n'a pas tardé.

« Tu me mets le feu aux c... à parler de moi »

Sur Instagram , Icardi a exprimé sa colère et s'est adressé directement à Pochis. « Ecoute, Pachi ,Pochi, Gachi ou quelle que soit la façon dont on t'appelle. Avec toi, je vais la faire courte parce que tu me mets le feu aux c... à parler de moi, de ma famille, de mes amis et de tout ce qui t'enchante sans avoir un minimum d'information. Tu ne vas plus parler de moi car personne de mon entourage ne te dit quoi que ce soit » a confié le joueur, qui a évoqué son amour pour Wanda Nara.

Icardi met les choses au clair