Le PSG se fait détruire pour Lionel Messi

Alexis Brunet

La sanction infligée par le PSG à Lionel Messi est très mal passée pour beaucoup. C’est notamment le cas en Argentine, où Messi est vu comme un demi-dieu. De nombreux joueurs se sont prononcés pour défendre le septuple Ballon d'Or mais aussi pour critiquer Paris. Même si depuis, l'ancien Barcelonais a vu sa suspension levée, les critiques continuent à fuser sur le club français.

Lundi 8 mai, on apprenait que Lionel Messi était de retour à l'entraînement avec le PSG. Une information importante, car de base, l'Argentin devait être suspendu pour deux semaines, en raison de son escapade saoudienne. Cela avait donc étonné à première vue, mais l'on avait appris par la suite que les excuses de Messi publiées sur ses réseaux sociaux, avaient fait changer la donne.

Des excuses qui ne changent pas l'avenir de Messi

Les excuses de Messi avaient étonné le monde du football, qui ne voyait pas pourquoi il faisait cela. Le but de cette vidéo, n'était pas de renouer le contact avec le PSG pour une éventuelle prolongation, même si tous les scénarios restent possibles. Messi chercherait à sortir la tête haute de cette affaire et à faciliter la fin de son aventure à Paris. L'Argentin sera libre cet été et il sait qu'il sera très courtisé, qu'il n'aura pas de mal à trouver un nouveau challenge.

Stupeur au PSG, Messi reçoit une nouvelle invitation https://t.co/x3ztxzkOW9 pic.twitter.com/geLLj7CItM — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

Carlos Tévez se paye le PSG