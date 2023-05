Le RC Lens prépare un énorme coup sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une magnifique saison, le RC Lens devrait vivre un mercato agité. Et pour cause, plusieurs Lensois seront probablement convoités cet été, à commencer par Kevin Danso qui s'est imposé comme l'un de tous meilleurs défenseurs de Ligue 1. Et les Sang-et-Or aurait déjà une piste pour le remplacer.

Cette saison, le RC Lens est la grande révélation. Idéalement placés pour terminer deuxièmes de Ligue 1, les Sang-et-Or sont assurés de finir sur le podium et donc d'être au moins qualifiés pour le tour préliminaire de la Ligue des champions. Par conséquent, plusieurs joueurs de Franck Haise devraient agiter le mercato à l'image de Seko Fofana, Loïs Openda ou encore Kevin Danso.

Incroyable, le vestiaire du RC Lens met un joueur en vente https://t.co/Usc0AHNYBu pic.twitter.com/wydV39i6iP — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

Lacroix pour remplacer Danso ?

Le défenseur central autrichien s'est effectivement imposé comme l'un des tous meilleurs défenseurs de Ligue 1. Par conséquent, Kevin Danso sera convoité cet été, et en coulisses, le RC Lens aurait déjà anticipé son éventuel départ. En effet, selon Kop Nord , l'émission de BFM Lille , les Sang-et-Or s'intéresseraient à Maxence Lacroix, le défenseur de Wolfsburg dont le contrat court jusqu'en 2025.

«Je me sens bien au RC Lens»