Le RC Lens va boucler un transfert à 20M€... grâce au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour sa deuxième saison au RC Lens, Kevin Danso est l'une des révélations chez les Sang-et-Or. Titulaire indiscutable au sein de la meilleure défense de Ligue 1, l'axial de 24 ans impressionne aux côtés de Jonathan Gradit et Facundo Medina. A tel point que de grands clubs européens sont intéressés par son transfert. A commencer par l'Inter Milan qui cherche le remplaçant de Milan Skriniar, en partance pour le PSG.

Après deux premières saisons encourageantes pour son retour dans l'élite, le RC Lens est passé au niveau supérieur cette saison. Et pour cause, à cinq journées de la fin de la saison, les Sang-et-Or sont non seulement idéalement placé pour terminer sur le podium de Ligue 1, mais également toujours en course pour le titre avec seulement six points de retard sur le PSG. Une réussite notamment incarnée par sa défense, la meilleure du championnat et de loin.

Le RC Lens rassure le PSG en plein tempête avec Messi https://t.co/Xt7EKW4aWV pic.twitter.com/KyQjzEaFJk — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

Danso favori pour remplacer Skriniar ?

Et l'un des hommes forts de l'arrière garde lensoise n'est autre que Kevin Danso. Titulaire indiscutable, le défenseur central autrichien a disputé l'intégralité des 33 journées de Ligue 1. Il faut dire que le numéro du RC Lens impressionne par sa rigueur et sa solidité, ce qui attire l'œil de nombreux recruteurs, notamment en Serie A. Ainsi, selon les informations de Foot Mercato , Kevin Danso est la priorité de l'Inter Milan pour remplacer Milan Skriniar qui va signer au PSG. Il fait également partie de la liste des potentiels successeurs de Kim Min-jae à Naples. Sous contrat jusqu'en 2026, Danso pourrait partir pour environ 20M€.

«Je me sens bien au RC Lens»