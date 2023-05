«Je ne me sentais pas à l’aise», Il balance sur l’entraîneur de l’OM

Jean de Teyssière

L'intersaison 2022 a été mouvementée à l'Olympique de Marseille. Jorge Sampaoli, qui restait sur une deuxième place et une qualification directe en Ligue des Champions a décidé de quitter le club. C'est donc Igor Tudor qui a remplacé le technicien argentin. Pau Lopez, le gardien de l'OM se rappelle d'ailleurs des premières volontés de Jorge Sampaoli à son arrivée à Marseille, pas forcément à son goût.

Les principes de jeu des entraîneurs peuvent parfois surprendre les joueurs, habitués à jouer d'une certaine façon depuis plusieurs années. C'est ce qu'il s'est passé pour Pau Lopez, lorsque Jorge Sampaoli est arrivé à l'OM en février 2021. Dans un entretien à France Football, il raconte l'aspect de son jeu qu'il a dû totalement changer.

« Cela peut paraître un peu bizarre »

Dans une interview accordée à France Football concernant le rôle de gardien de but, Pau Lopez, le dernier rempart de l'OM a évoqué la perception de Jorge Sampaoli de son poste lorsqu'il est arrivée à l'OM : « Jorge Sampaoli (ancien entraîneur de l'OM, février 2021-juillet 2022) nous a mis en tête que le gardien pouvait faire office de onzième joueur de champ. Au départ, vu de l'extérieur, cela peut paraître un peu bizarre. Car les gens considèrent le goal comme un type à part. »

« Je ne me suis pas senti instantanément à l'aise »