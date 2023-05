Une star poussée dehors ? L’OM lâche sa réponse

Baptiste Berkowicz

Cantonné à un rôle de remplaçant cette saison à l'OM par Igor Tudor, Dimitri Payet n'est plus le maître à jouer du club phocéen. En fin de contrat en juin 2024, le milieu offensif souhaite honorer sa dernière année de contrat, selon Football Club De Marseille. Avant sans doute une reconversion dans l'organigramme de l'OM.

Récemment suspendu par la commission de discipline après sa gifle infligée à Yannick Cahuzac lors de la rencontre de l'OM à Lens, Dimitri Payet pourrait bien disputer son dernier match de la saison face à Lille, samedi. De là à évoquer le dernier match de sa carrière à l'OM ? La tendance n'est pas à une séparation entre les deux parties.

Parti pour rester

Dimitri Payet est bien en route pour poursuivre son aventure à l'OM. Selon FootballClubDeMarseille , l'international français souhaite continuer et honorer sa dernière année de contrat au sein du club olympien. Malgré sa perte d'influence sur le terrain, Dimitri Payet ne souhaite pas raccrocher les crampons pour autant.

Dans un rôle de cadre ?

Apprécié dans le vestiaire de l'actuel troisième de Ligue 1, Dimitri Payet joue un rôle important auprès des jeunes notamment. Les « minots » qui arrivent dans l'effectif de l'OM ont un grand respect pour lui et écoutent avec attention chaque conseil qui leur est adressé. À 36 ans, Payet ne peut plus disputer 50 matchs par saison et compte donc accepter un rôle davantage de second plan pour la saison prochaine.