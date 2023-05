Fiasco à l'OM, il a vécu un calvaire

Amadou Diawara

Après avoir éliminé le PSG en huitième de finale de la Coupe de France, l'OM est tombé face à Annecy à la surprise générale. Interrogé sur cette terrible contre-performance marseillaise, Leonardo Balerdi a reconnu qu'il avait eu beaucoup de mal à s'en remettre. D'autant qu'il a raté son tir au but lors de la rencontre.

Opposé au PSG en huitième de finale de la Coupe de France, l'OM a trouvé le moyen de sortir vainqueur de ce duel XXL. Ayant hérité d'Annecy au prochain tour, le club emmené par Igor Tudor avait une grosse occasion de rejoindre le dernier carré de la compétition. Mais à la surprise générale, l'OM s'est incliné face au pensionnaire de Ligue 2.

«C’est un match qui m’a fait très mal mal»

Alors qu'il a manqué son tir au but, Leonardo Balerdi a avoué qu'il avait vécu un enfer après l'élimination de l'OM en Coupe de France. « Si le moment le plus difficile de la saison a été le match de Coupe de France contre Annecy et le tir au but manqué ? Oui c’est un match qui m’a fait très mal. On aurait pu éviter certains buts notamment un sur coup de pied arrêté. Et il y a eu ce tir au but manqué. J’étais déterminé, mais c’est comme ça, ce sont les tirs au but. C’est vrai que ça a été un moment très dur à vivre » , a confié le défenseur marseillais, avant d'en rajouter une couche.

«Ça a été un moment très dur à vivre»