Un joueur de l’OM dénonce un scandale à Marseille

Il y a quelques jours, l'OM publiait un communiqué dans lequel le club phocéen se plaignait des décisions arbitrales trop régulièrement en sa défaveur. Bien évidemment, cela avait grandement fait parler, mais Valentin Rongier en rajoute une couche et estime lui aussi que les Marseillais sont lésés par l'arbitrage.

Après la défaite à Lens (2-1), l'OM a publié un communiqué pour se plaindre de l'arbitrage. Le but annulé à Alexis Sanchez, jugé coupable d'une faute sur Kevin Danso, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. « L’Olympique de Marseille constate une accumulation de décisions prises en sa défaveur au cours de la saison 2022-2023 », écrivait le club phocéen dans son communiqué, avant d'ajouter que se voir « dorénavant obligé de réagir tant le club fait face à un nombre important de décisions litigieuses ayant d’ores-et-déjà un impact majeur sur le déroulé de sa saison ». Une intervention qui a largement été commentée, mais Valentin Rongier va dans le sens de sa direction.

«Dites moi une situation cette saison où l’arbitre a avantagé l’OM ?»

« On regarde ce qui nous concerne. Dites moi une situation cette saison où l’arbitre a avantagé l’OM ? Un fait de jeu où on se dit : "Il les a mis bien" ? Globalement, il y a plus de décisions en notre défaveur. On a plus perdu de points qu’on en a gagné. On ne laisse pas assez jouer dans le championnat français, on coupe le jeu, c’est moins beau pour le spectacle. Attention, c’est dur d’être arbitre », lâche le milieu de terrain de l'OM dans une interview accordée à La Provence , avant d'en rajouter une couche.

«Je ne comprends pas qu’il y ait encore de l’injustice dans certaines situations»