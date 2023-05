L’OM menace le RC Lens, la tension est maximale

Baptiste Berkowicz

Dans la bataille pour décrocher une qualification directe pour la Ligue des Champions la saison prochaine, Lens et l'OM sont au coude à coude. Présent en conférence de presse ce vendredi, Valentin Rongier est venu réaffirmer les ambitions de son équipe à l'heure du sprint final des trois dernières rencontres de Ligue 1.

Forts de leurs trois points remportés face à leur concurrent direct marseillais, les Lensois ont inversé la tendance lors des dernières semaines. L'actuel dauphin du PSG, possède deux longueurs d'avance sur l'OM avant d'entamer les trois derniers matchs de la saison. La deuxième place est très importante pour les deux clubs car elle leur permettrait d'accéder directement à la Ligue des Champions la saison prochaine, en plus de recettes bien plus importantes.

𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻 𝗥𝗼𝗻𝗴𝗶𝗲𝗿 🎙 "Ce sera un match compliqué car Lille joue bien au ballon. Cette équipe confisque la balle mais notre manière de défendre en un-contre-un, peut les mettre en difficulté." — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 19, 2023

L'OM met la pression

Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Valentin Rongier, a évoqué ce qui pourrait permettre aux Olympiens de venir coiffer sur le poteau les Lensois pour la deuxième place du championnat : « Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte. On est derrière (Lens) mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé l'an dernier, on va y croire jusqu'au bout, c'est une certitude. On y croit, on sait que c'est dur de gagner des matchs, tout est possible dans le foot, les équipes jouent le jeu, les matchs de Lens ne seront pas simples, on espère un faux pas. A nous aussi de remporter nos trois matchs ».

Une saison réussie ?