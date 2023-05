Meilleur joueur de l’histoire de l’OM ? Il répond

Thibault Morlain

Club historique de la Ligue 1, l’OM a vu défiler des joueurs mythiques au fil des années. Difficile donc de citer un nom parmi d’autres. Pourtant, certains ont un avis concernant le meilleur joueur de l’histoire de l’OM. Aux yeux de Matteo Guendouzi, il est très récent et c’est Steve Mandanda. De quoi faire réagir le principal intéressé.

Aujourd’hui à Rennes, Steve Mandanda a fait le bonheur de l’OM pendant de très longues années. Irréprochable, le gardien a marqué les esprits. Et l’histoire ? Pour Matteo Guendouzi, c’est le cas. « Le meilleur joueur de l’histoire de l’OM ? Je pense que j’aurais dit Steve Mandanda », expliquait le joueur de l’OM pour le média Carré .

« C’est touchant et ça me fait plaisir »

Pour ce même média, Steve Mandanda a répondu à Matteo Guendouzi. L’ancien joueur de l’OM a lâché : « C’est touchant et ça me fait plaisir. Maintenant il y a des joueurs emblématiques, des joueurs incroyables. Mais en tout ça me fait plaisir et c’est très touchant que Matteo me cite et pense à moi ».

« C’était un grand plaisir de l’avoir à côté de moi dans le vestiaire »