L'OM va boucler un transfert inattendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté l'été dernier pour 5,5M€ en provenance du Havre, Isaak Touré n'avait pas réussi à s'imposer à l'OM durant la première partie de saison et a donc été prêté à l'AJ Auxerre où il s'est imposé comme un cadre sous les ordres de Christophe Pélissier. Son prêt ne s'accompagne pas d'option d'achat, donc Isaak Touré reviendra à l'OM cet été. Mais pour combien de temps ?

L'été dernier, l'OM avait lancé son mercato par ce qui ressemblait à un très joli coup. En effet, le club phocéen avait obtenu la signature d'Isaak Touré, considéré comme l'un des plus grands espoirs français à son poste. Pour cela, Pablo Longoria n'hésite pas à signer un chèque de 5,5M€ pour l'attirer en provenance du Havre.

OM : Surprise, il réclame un énorme départ en plein direct https://t.co/4X1OzCdFJT pic.twitter.com/cFrqF3eZhE — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

Touré brille à Auxerre...

Jugé trop tendre pour avoir un rôle régulier à l'OM, Isaak Touré, très peu utilisé durant la première partie de saison, est finalement prêté à l'AJ Auxerre cet hiver. Et en Bourgogne, le jeune défenseur central s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Il a ainsi débuté 16 rencontres sur les 17 possibles. Preuve de son importance.

... mais l'OM ne compte plus sur lui !