Mourinho - PSG : Un clash éclate, son avenir relancé

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024, Christophe Galtier a de grandes chances de conserver son poste la saison prochaine, malgré une nouvelle déception en Ligue des champions. Mais à en croire la presse anglaise, le club parisien pourrait être tenté d le remplacer par José Mourinho, qui pourrait bien claquer la porte de l'AS Roma prochainement.

Lié au PSG jusqu'en 2024, Christophe Galtier n'a pas usé de la langue de bois au moment de commenter son avenir dans la capitale. « Suis-je persuadé d'être l'entraîneur la saison prochaine ? Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG » avait lâché l'entraîneur parisien en conférence de presse.

PSG : Mourinho vend la mèche pour son avenir https://t.co/lQbkZOGxpq pic.twitter.com/xTFiqM7bJX — le10sport (@le10sport) May 19, 2023

Une arrivée prochaine au PSG ?

Effectivement, les dirigeants du PSG n'ont pas l'intention de se séparer de Christophe Galtier la saison prochaine selon les informations du 10Sport.com. Ce qui n'empêche pas le Daily Mail d'évoquer un possible départ du technicien français. Selon le média anglais, Galtier pourrait être remplacé par José Mourinho, dont l'avenir à l'AS Roma s'écrit en pointillé.

Un froid entre Mourinho et Pinto