OM : En une semaine, cette star a tout perdu !

Titulaire et buteur la semaine passée contre Angers, Dimitri Payet ne jouera plus de la saison. Suspendu trois matchs, le capitaine de l’OM a été écarté du groupe pour le match contre Lille, une décision qui fait suite à un comportement qui n’aurait pas plu à Igor Tudor. Six jours après une belle prestation ponctuée par une ovation, Payet aura vécu une semaine cauchemardesque, entre suspension, mise à l’écart et vol de voiture.

Il est sorti sous une ovation il y a seulement six jours au Stade Vélodrome, avant de vivre une semaine cauchemardesque. Dimitri Payet pensait enchaîner samedi soir contre le LOSC, il est finalement resté à Marseille, écarté du groupe de l’OM par Igor Tudor. Une décision qui, selon les informations de RMC Sport , fait suite à un comportement discutable à l’entraînement qui n’a pas plu à l’entraîneur marseillais.

Suspension, voiture volée… La semaine difficile de Payet

Avant cela, sa mauvaise semaine a débuté mercredi soir. Dix jours après son coup de sang contre le RC Lens, la Ligue a étudié son cas et a décidé de le suspendre 5 matchs dont 3 fermes. Le capitaine de l’OM n’avait donc plus qu’une rencontre à jouer, celle contre le LOSC. Et ce ne sera pas pour cette fois. Le calvaire de Dimitri Payet s’est poursuivi le vendredi. D’après les informations de BFM Marseille , le numéro 10 de l’OM s’est fait voler sa voiture de location dans le 8ème arrondissement. Une péripétie de plus qui a forcément perturbé sa semaine.

La fin pour Payet ?

A quelques heures du choc entre l’OM et le LOSC, Dimitri Payet doit avoir grise mine. Cette rencontre était la dernière de sa saison… mais peut-être aussi de sa carrière. Le Réunionnais n’a pas encore tranché pour son avenir mais à un an de la fin de son contrat et vu la saison qu’il vit, Dimitri Payet pourrait décider de raccrocher les crampons. L’OM lui offre une reconversion dans son contrat, reste à savoir si cette option sera activée vu les derniers événements avec Igor Tudor. Les prochaines semaines s’annoncent mouvementées sur la Canebière…