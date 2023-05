Incroyable, l’OM dégaine une grosse punition !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En déplacement à Lille ce samedi, l’OM ne pourra pas compter sur Dimitri Payet et Nuno Tavares, absents du groupe. Annoncé titulaire, le capitaine marseillais n’est pas du déplacement. Aucune blessure à déplorer, il s’agit d’une sanction de la part d’Igor Tudor qui n’a pas apprécié son attitude à l’entraînement cette semaine.

L’OM joue gros ce samedi soir sur la pelouse du LOSC. A la veille du match du RC Lens à Lorient, les Olympiens doivent absolument l’emporter pour reprendre leur deuxième place en attendant le match des Sang et Or. Annoncé titulaire par le journal L’Équipe , Dimitri Payet ne sera finalement pas dans le onze de départ. Ni sur le banc.

Payet et Tavares absents du groupe

L’OM a dévoilé son groupe ce samedi matin et Payet n’en fait pas partie, idem pour Nuno Tavares. A en croire les informations de RMC Sport , il s’agit d’une sanction infligée par Igor Tudor. Le coach marseillais regrette un manque d’implication de la part de Tavares sur ces dernières semaines. Pour Dimitri Payet, c’est son attitude à l’entraînement qui n’a pas plu à Igor Tudor.

Le groupe 🔵⚪️ pour #LOSCOM À ce soir 👊 pic.twitter.com/fwHzMjiEsc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 20, 2023

Il ne jouera plus de la saison

Cette décision fera parler, surtout que le capitaine de l’OM a pris trois matchs de suspension, ce qui signifie que sa saison est d’ores et déjà terminée. Alors que des rumeurs sur une possible retraite se font de plus en plus nombreuses, cet événement est peut-être la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour Dimitri Payet. Affaire à suivre…