Guendouzi - OM : Ça clashe pour le prix de son transfert

Aujourd'hui à l'OM, Matteo Guendouzi semble connaitre actuellement ses derniers moments sur la Canebière. En effet, tout indique que l'international français sera transféré lors du mercato estival. Reste maintenant à savoir à quel prix l'OM vendra son joueur. Une information qui suscite visiblement certaines tensions...

Déjà annoncé partant ces derniers mois, Matteo Guendouzi devrait finir par quitter l'OM dans les semaines à venir. Malgré un contrat jusqu'en 2025 avec le club phocéen, le milieu de terrain se rapproche indéniablement d'un départ de la Canebière. Pour aller où ? Pour combien ? Telles sont les questions qui restent à déterminer à propos du transfert de Guendouzi.

Combien Matteo Guendouzi sera-t-il vendu par l'OM cet été ? Il y a quelques jours, Mohamed Toubache-Ter avait évoqué la somme de 32M€ pour l'international français. En réponse à cette information, La Minute OM a assuré sur Twitter : « Les 32M€ c’est faux, ils veulent plus ».

Quand vous vous permettez de dire que c’est faux… faites-le en étant concis & de manière honnête svp. Donc je me répète & comme je l’ai déclaré à @MarwanBelkacem: le club fixe 32M€ pr en avoir plus. Donc avant dire, c’est faux… merci d’être clair. Bonne journée à vs.