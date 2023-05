Payet - OM : La terrible annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Écarté du groupe par Igor Tudor, Dimitri Payet était donc absent pour le déplacement à Lille samedi soir, et va manquer toute la fin de la saison de l’OM. Une situation qui déplaît complètement à Marion Bartoli, qui n’a pas digéré la décision de l’entraîneur marseillais.

Le choix d'Igor Tudor n'en finit plus de faire parler. Et pour cause, alors qu'il semble en excellente forme, Dimitri Payet a été écarté du groupe de l'OM pour le déplacement à Lille samedi soir. Une décision qui fait suite au comportement du numéro 10 à l'entraînement la semaine dernière. C'est en tout cas la raison évoquée par Igor Tudor. Mais surtout, cette situation est grandement commentée car elle sonne peut-être la fin de l'aventure marseillaise de Dimitri Payet. Suspendu pour les deux derniers matches de la saison, le Réunionnais pourrait être amené à quitter l'OM cet été. C'est la raison pour laquelle Marion Bartoli pousse un gros coup de gueule.

C’est terminé pour Payet, l’OM a signé son remplaçant https://t.co/IPxTx1a4XF pic.twitter.com/FuvRImiDVY — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

Bartoli enrage contre Tudor

« Si, dans un match au cœur de la saison, un joueur boude et manque de respect à l'entraînement, je suis complètement d'accord pour l'écarter. Un joueur ne doit pas se comporter comme ça. Mais là, Marseille fait tout pour que Payet puisse participer à ce match contre Lille, son ancien club », lance-t-elle au micro de RMC , avant d’en rajouter une couche.

«Tu sais que c'était probablement l'un de ses derniers matchs en carrière»