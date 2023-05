Payet provoque un clash, que doit faire l'OM ?

La rédaction

Suspendu pour les deux prochains matchs de la saison à cause de son coup de sang, Dimitri Payet a été écarté du groupe d'Igor Tudor pour la précédente rencontre de Ligue 1, et ce, parce qu'il s'est mal comporté lors d'un entrainement. A votre avis, l'OM doit-il sanctionner davantage Dimitri Payet pour sa mauvaise attitude ?

Le 6 mai, Dimitri Payet a totalement dérapé. En effet, le capitaine de l'OM a giflé son adversaire Yannick Cahuzac lors du choc face au RC Lens. Pour ce mauvais geste, Dimitri Payet a écopé de trois matchs de suspension. Toutefois, cette sanction ne prenait effet qu'à partir de la 37ème journée de Ligue 1. Plus précisément, à partir d'OM-Brest, prévu le samedi 27 mai au Vélodrome.

Payet dérape et est puni par l'OM

Par conséquent, Dimitri Payet était autorisé à disputer le dernier match de l'OM en championnat. Malgré tout, le capitaine marseillais n'a pas fait le voyage en direction de Lille pour le choc face au LOSC de ce samedi. D'après les dernières informations de RMC Sport , Dimitri Payet a été puni par la direction de l'OM. Comme l'a indiqué le média français, Igor Tudor a décidé de ne pas convoquer son numéro 10 et Nuno Tavares parce qu'ils se sont mal comportés lors de l'entrainement de ce vendredi.

Une sanction plus lourde attend Payet