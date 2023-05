OM : Une star est poussée vers la sortie

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après deux ans passés à l’OM, Matteo Guendouzi semble arriver à la fin de son aventure olympienne. Moins utilisé par Igor Tudor sur cette fin de saison, l’international français devrait aller voir ailleurs cet été, surtout si le technicien croate reste à Marseille. L’OM espère récupérer un joli chèque.

L’OM se prépare encore à un gros mercato. Même si le club olympien est bien parti pour finir à la 3ème place du championnat, Pablo Longoria ne sera pas moins ambitieux. Surtout que cet été, le président de l’OM espère boucler une grosse vente afin de recruter du lourd. Et Matteo Guendouzi est la principale valeur marchande de Marseille, lui qui est arrivé il y a deux saisons dans la cité phocéenne.

Guendouzi est sur le départ, surtout si Tudor reste

Beaucoup moins utilisé par Igor Tudor depuis plusieurs semaines, Matteo Guendouzi a de grandes chances de quitter l’OM cet été. D’après les informations de RMC Sport, son avenir s’écrira ailleurs, surtout si Igor Tudor poursuit l’aventure avec Marseille. La relation entre Guendouzi et Tudor n’est pas la meilleure, même si l’international français a été un joueur important cette saison.

«Je ferai toujours tout pour l’équipe»