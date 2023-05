«Ils ont été ridicules» : Il détruit la révolution de l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Sauf grosse surprise en fin de saison, l’OM va finir cet exercice à la 3ème place. Près d’un an après l’arrivée d’Igor Tudor, l’heure est au premier bilan et pour Jérome Rothen, cette méthode ne fonctionnera pas sur le long-terme. Il pointe également du doigt les parcours de l’OM sur les différentes coupes.

L’OM sortira sûrement frustré de sa saison. L’été dernier, le club olympien a tout changé suite au départ de Jorge Sampaoli. Igor Tudor est arrivé et a été 2ème pendant la majeure partie de la saison, avant de laisser sa place au RC Lens sur le fil. Sauf miracle, l’OM finira 3ème et devra passer par le tour préliminaire la saison prochaine. Un petit échec puisque l’an dernier, Marseille avait obtenu son ticket direct in extremis.

«Sur le long-terme, tu ne peux pas y arriver»

Pour Jérome Rothen, difficile d’y arriver avec la méthode Tudor. « Je ne demande pas qu’on coupe la tête à Tudor mais avec ces méthodes-là, sur le long-terme, tu ne peux pas y arriver. Je pars du principe que dans le football, la stabilité est importante dans un club. C’est le rôle de Longoria. Je partais du principe qu'il fallait garder Sampaoli pour avoir de la stabilité », assure le consultant sur le plateau de RMC .

Rothen allume l’OM