Le PSG se méfie, un gros dossier est sérieusement menacé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà focalisé sur le mercato estival, le PSG a déjà coché le nom de plusieurs attaquants pour venir épauler Kylian Mbappé. Randal Kolo Muani fait partie de la short-liste des dirigeants parisiens. Chelsea et Manchester United sont toujours dans la course, une menace de taille pour le club de la capitale.

Cette saison du PSG ne restera pas dans les annales. Éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale sait qu’il va devoir se renforcer cet été s’il ne veut pas vivre la même chose la saison prochaine. Et parmi les priorités du PSG, il y a le recrutement d’un attaquant.

Kolo Muani ciblé par le PSG

Avec le départ attendu Lionel Messi et celui espéré de Neymar, Paris doit se renforcer en attaque. Les dirigeants parisiens ont coché le nom de Randal Kolo Muani, lui qui réalise une saison de haute voltige avec l’Eintracht Francfort.

Le PSG s’active pour le transfert d’un champion du monde https://t.co/nDutLvhTh7 pic.twitter.com/1kHNssktoi — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

La Premier League lui fait les yeux doux

Mais le PSG n’est pas seul sur ce dossier. D’après les informations de Christian Falk, Chelsea serait toujours dans la course, Manchester United aussi. Une concurrence de taille pour Paris. Luis Campos le sait et il a d’autres dossiers en parallèle, notamment avec Victor Osimhen et Harry Kane. Reste à savoir lequel aboutira pour le PSG !