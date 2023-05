La date est fixée pour Mbappé et le PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En quête d’un attaquant afin de soutenir Kylian Mbappé, le PSG a notamment ciblé Randal Kolo Muani. L’international français réalise une grande saison avec l’Eintracht Francfort et son profil colle parfaitement à la star parisienne. Kolo Muani prendra sa décision en juin prochain, après le rassemblement des Bleus et la finale de la Coupe d’Allemagne.

En cas de simple match nul ce samedi sur la pelouse de Strasbourg, le PSG décrochera son 11ème titre de champion de France. Derrière, les dirigeants parisiens se focaliseront sur le marché des transferts, une priorité vu la saison dont sort le PSG, encore éliminé dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions et de Coupe de France.

Kolo Muani pour soutenir Mbappé

Luis Campos a déjà planifié son mercato estival et le recrutement d’un attaquant pour épauler Kylian Mbappé fait partie des priorités. Randal Kolo Muani, auteur d’une très belle saison avec l’Eintracht Francfort, est l’une des pistes qui a tapé dans l’œil du club de la capitale.

Le PSG s’active pour le transfert d’un champion du monde https://t.co/nDutLvhTh7 pic.twitter.com/1kHNssktoi — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

Sa décision interviendra en juin