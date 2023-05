PSG : Mbappé va halluciner, une révélation ahurissante tombe sur son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle en Espagne. Le joueur du PSG espérerait, toujours, quitter la capitale française et réaliser son rêve en rejoignant le Real Madrid. Le club espagnol ne dirait pas non, mais d'une manière assez surprenante, ne voudrait pas faire de la star parisienne le visage de son projet sportif.

Après avoir refusé de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire avec le PSG, Kylian Mbappé fait la UNE de l'actualité sportive en Espagne. Certains médias madrilènes comme OK Diario évoquent ses envies de départ et sa possible venue au Real Madrid dans les prochains mois.

Mbappé - PSG : Un drame est annoncé ! https://t.co/AOq9usImCs pic.twitter.com/X5z8JR8Bqo — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Le Real Madrid voudrait le recruter...

Un an après avoir prolongé son contrat avec le PSG, Mbappé regretterait sa décision. Le joueur de 24 ans voudrait rejoindre le Real Madrid. Mais pour que cela soit possible, l'international français doit réclamer un entretien avec ses dirigeants et réclamer son transfert.

... Mais ne pas faire de lui la star du projet