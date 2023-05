Neymar - Messi : C’est l’exode au PSG, son agent met le feu

Thomas Bourseau

Marco Verratti n’apprécierait guère les traitements réservés à Neymar et à Lionel Messi qui sont d’ailleurs tous deux poussés vers la sortie cet été. Si bien que le milieu de terrain du PSG penserait lui aussi à partir. Sa représentante a ouvert la porte à un retour en Italie.

Au PSG, on préparerait un été plutôt mouvementé en ce qui concerne le mercato. D’ailleurs, le premier axe de travail du club de la capitale serait de démanteler la MNM composée de Kylian Mbappé, Neymar et de Lionel Messi. À ce jour, seul Mbappé serait convaincu de poursuivre à Paris tant l’avenir des deux autres stars s’y écrit en pointillés.

Le Real Madrid ou l’Inter pour Verratti ?

L’Équipe a dernièrement dévoilé que Marco Verratti n’aurait pas apprécié le traitement réservé par le PSG et par les supporters à Lionel Messi et Neymar ces dernières semaines. En outre, l’Italien regretterait la rigueur d’antan en interne lors de l’ère Zlatan Ibrahimovic. De quoi le pousser à songer à aller voir ailleurs bien que son contrat au PSG ait été prolongé en décembre dernier. Le Real Madrid serait la destination la plus appréciée par Verratti selon RMC Sport , mais il ne faudrait pas écarter l’Inter où Thiago Motta aimerait qu’il aille selon une rumeur circulant dans la presse.

«Un Italien pense tôt ou tard à rentrer chez lui»