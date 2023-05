Mercato : Stupeur au PSG, le Real Madrid a remis ça

Thomas Bourseau

Lors de différentes périodes de transfert, le PSG a vu le Real Madrid lui barrer la route. Et alors que le club parisien serait emballé par le profil d’Abel Ferreira pour l’après-Christophe Galtier, le champion d’Europe chamboulerait indirectement ses plans.

Cela fait quelque temps que le Real Madrid barre la route du PSG sur le mercato. En attestent les pistes David Alaba, Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni. En outre, Endrick avait lui aussi fait le choix de snober le PSG cet hiver afin de donner son aval au Real Madrid.

Ancelotti parti pour rester au Real Madrid plutôt que d’aller au Brésil

Et il se pourrait que la chanson recommence dans les prochaines semaines, mais cette fois-ci de manière plus indirecte. Depuis le départ de Tite après la Coupe du monde au Qatar, le Brésil est sans sélectionneur et compterait sur Carlo Ancelotti pour prendre les rênes de la sélection. Néanmoins, le principal intéressé et le président Florentino Pérez ont tous deux affirmé dernièrement qu’Ancelotti resterait en poste au Real Madrid cet été.

Vente OM : L'annonce qui va faire trembler le PSG https://t.co/6EVA69xac2 pic.twitter.com/6KkEF175CH — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

La sélection brésilienne finalement offerte à Ferreira, piste du PSG ?