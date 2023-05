Mbappé : Coup de théâtre sur le mercato, le PSG peut exulter

Amadou Diawara

Pour épauler Karim Benzema la saison prochaine, le Real Madrid serait en quête d'un nouvel avant-centre. Partagé entre l'idée de recruter un buteur de classe mondiale et celle de s'offrir un attaquant de complément à bas prix, le club merengue n'aurait pas encore pris sa décision finale. Mais dans tous les cas, la Maison-Blanche refuserait de compromettre ses chances de recruter Erling Haaland en 2024. Une aubaine pour le PSG avec Kylian Mbappé ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé (24 ans) avait un accord de principe avec le Real Madrid. En effet, le numéro 7 du PSG était tout proche de rejoindre le club merengue librement et gratuitement le 30 juin 2022, alors que son contrat expirait à cette date. Mais heureusement pour le club de la capitale, Kylian Mbappé a finalement décidé de parapher un nouveau bail de trois saisons à Paris.

Le Real veut à tout prix Haaland en 2024

Selon certaines rumeurs, Kylian Mbappé aurait signé un nouveau contrat de deux saisons, plus une en option, et non un bail de trois saisons. Ce qui n'aurait pas échappé au Real Madrid. En effet, le club merengue serait prêt à profiter de la situation pour revenir à la charge à l'été 2024, et tenter une nouvelle fois de boucler un transfert à 0€ avec Kylian Mbappé. Mais à en croire la presse espagnole, la superstar française pourrait finalement être éclipsée par Erling Haaland au Real Madrid.

Mbappé déjà oublié par le Real Madrid ?