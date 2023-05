Messi - PSG : Le choix est fait !

Pierrick Levallet

Arrivé libre à l'été 2021, Lionel Messi avait été accueilli en superstar au PSG. Mais deux ans plus tard, son histoire dans la capitale pourrait bien toucher à sa fin. Le joueur de 35 ans arrive en fin de contrat et il n'a toujours pas prolongé. L'Argentin prend la direction d'un départ, et la tendance semble se confirmer de jour en jour.

Comme en 2021, Lionel Messi agite le mercato estival. Son avenir est assez incertain au PSG, alors qu’il arrive en fin de contrat. De nombreuses rumeurs l’annoncent loin de la formation parisienne. Le FC Barcelone rêve de son retour, l’Arabie Saoudite est prête à lui offrir un contrat en or et la MLS espère pouvoir l’accueillir également.

PSG : L'incroyable promesse faite à Messi https://t.co/ISgdPNrVuz pic.twitter.com/97mesNlx2q — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

Messi joue la montre pour son avenir

De son côté, Lionel Messi attend que la saison soit officiellement terminée avec le PSG avant de se pencher sur la question de son avenir. Ce samedi soir, il a été sacré champion de France après le match nul contre le RC Strasbourg (1-1). Et il semble avoir déjà pris une grande décision pour la suite de sa carrière.

C'est annoncé, il va claquer la porte du PSG