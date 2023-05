Messi claque la porte du PSG, un plan machiavélique prend forme

Pierrick Levallet

Lionel Messi n'a toujours pas annoncé ce qu'il fera à l'issue de la saison. En fin de contrat avec le PSG, le champion du monde n'a pas prolongé et se dirige tout droit vers un départ. Néanmoins, le joueur de 35 ans n'aurait pas encore tranché et jouerait la montre pour son avenir. Cela laisserait notamment le temps au FC Barcelone de préparer son offre.

Que fera Lionel Messi cet été ? Cette question alimente de nombreuses rumeurs sur le mercato. L’Argentin arrive en fin de contrat avec le PSG et il semble se diriger vers un départ à l’issue de la saison. Cependant, son avenir n’est pas encore déterminé. Sa prochaine destination demeure encore un mystère, lui qui fait l’objet de quelques propositions sur le marché des transferts.

Le mercato s'affole pour Messi

La MLS espère l’accueillir, à l’instar de l’Arabie Saoudite. Le FC Barcelone, de son côté, rêve du retour de Lionel Messi en Catalogne malgré ses difficultés sur le plan économique. Le club culé attend le feu vert de LaLiga pour dégainer son offre au joueur de 35 ans. Ce dernier n’aurait d’ailleurs toujours pas tranché pour son futur.

Messi joue la montre, le Barça va en profiter