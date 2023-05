Le PSG veut régaler Mbappé, il est prêt à tout gâcher

Axel Cornic

Le mercato estival du Paris Saint-Germain est déjà lancé et Luis Campos a l’intention de frapper fort, après un premier exercice raté. L’attaque sera sans aucun doute l’un des secteurs les plus observés, puisque Kylian Mbappé devrait voir Lionel Messi et Neymar le quitter au cours des prochaines semaines... et leur succession ne s’annonce pas simple.

Qui va bien pouvoir faire oublier la MNM ? Avec les départs annoncés de Lionel Messi et de Neymar, au PSG on doit absolument trouver des nouvelles stars pour accompagner Kylian Mbappé la saison prochaine. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’une piste concrète concerne Bernardo Silva, mais c’est surtout la recherche d’un numéro 9.

Osimhen, priorité du PSG en attaque

Plusieurs noms ont été évoqués, mais RMC Spor t assure que la grande priorité n’est autre que Victor Osimhen. Grand acteur de la belle saison du Napoli, le Nigérian a l’avantage de connaitre très bien la Ligue 1, mais surtout Luis Campos ! C’est en effet ce dernier qui l’avait lancé au LOSC et qui voudrait donc le retrouver au PSG.

De Laurentiis l’a promis à Luis Enrique