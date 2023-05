Messi reçoit un message, le PSG va halluciner

Baptiste Berkowicz

Alors que son avenir devrait s'écrire loin du PSG, Lionel Messi suscite toujours autant d'admiration. Le FC Barcelone ne perd pas une occasion pour déclarer sa flamme au joueur au sept Ballons d'Or. Dans un entretien à Mundo Deportivo, Joan Laporta le président du Barça a qualifié Messi de « mélange entre Cruyff et Maradona ».

Lionel Messi fait souvent l'unanimité dans le monde du football. Encore plus, lorsque son avenir n'est pas encore tranché. Chaque déclaration peut inciter l'Argentin à s'orienter vers une destination plutôt qu'une autre. Laporta l'a bien compris.

Laporta dresse des louanges à Messi

L'actuel président du Barça n'a pas fait dans la demi-mesure en évoquant la superstar argentine, dans un entretien à Mundo Deportivo : « Heureusement j'ai pu voir Messi. C'est à part, c'est un mélange de Cruyff et de Maradona et je suis très fan de Cruyff et la 'Pelusa' (surnom de Maradona, « la touffe ») m'a aussi fait apprécier le football. Messi était comme le Messie »

De quoi imaginer un retour au Barça ?