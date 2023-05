PSG : Incroyable, il veut à tout prix torpiller les plans du Qatar

Axel Cornic

Après une deuxième partie de saison catastrophique, Christophe Galtier est très critiqué et son départ est déjà annoncé. Il faut dire que les options pour le remplacer ne manquent pas et le Paris Saint-Germain lorgnerait notamment Luis Enrique, libre de tout contrat depuis son départ du poste de sélectionneur de l’Espagne.

Qui va s’asseoir sur le banc du PSG la saison prochaine ? Nous vous avons révélé sur le10sport.com que pour le moment, la priorité reste de continuer avec Christophe Galtier. Plusieurs médias parlent toutefois d’un départ imminent et donnent déjà les principales pistes pour le remplacer.

Motta passe son tour, Mourinho pas dans les plans du PSG

Ces dernières semaines, deux noms ont animé les débats avec José Mourinho et Thiago Motta. Le premier serait selon RMC Sport le préféré d’un Luis Campos qui a déjà travaillé à ses côtés par le passé, tandis que le second serait plutôt un nom glissé par le Qatar. L’ancien milieu du PSG aurait en effet la cote du côté de Doha et surtout, il entretiendrait d’excellentes relations avec son ancien président Nasser Al-Khelaïfi. Aucune de ces deux pistes ne semble pourtant se confirmer, puisque selon nos informations il n’est pas question d’une arrivée de Mourinho au PSG actuellement, tandis que Motta devrait rester au moins une saison de plus à Bologna.

Le Napoli souhaite souffler Luis Enrique au PSG