Ces dernières heures, le peuple marseillais a célébré les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des champions. Un anniversaire rempli de nostalgie, alors que les supporters espèrent retrouver les sommets européens. Et selon Jérôme Rothen, cela pourrait être possible à condition que Frank McCourt cède sa place à un nouvel investisseur.

A Marseille, le peuple s'est réuni pour fêter un anniversaire inédit : les 30 ans de la victoire en Ligue des champions de l'OM. Pour célébrer ce titre de nombreux anciens étaient présents au sein de la cité phocéenne comme Basile Boli ou Eric di Méco. Mais cette commémoration a rappelé que l'OM ne jouait plus les premiers rôles en Ligue des champions. Mais à en croire Jérôme Rothen, le club marseillais pourrait retrouver les sommets en cas de vente et de départ de Frank McCourt. Cela tombe bien puisque plusieurs journalistes comme Thibaud Vézirian annonce un changement imminent dans l'organigramme.

« Marseille se rapprocherait d’une deuxième étoile si... »

« Quand on parle d’héritage… Je pense qu’à Marseille, plus qu’ailleurs, c’est important. Si aujourd’hui, tu avais un actionnaire qui était prêt à mettre plus de moyen sur la table pour attirer des meilleurs joueurs, je reste persuadé que Marseille se rapprocherait d’une deuxième étoile, d’une deuxième Ligue des Champions » a confié Rothen, avant de saluer la ferveur marseillaise.

Rothen s'enflamme pour Marseille