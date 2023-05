Un pote de Mbappé bientôt au PSG ? Il se lâche

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé attend du lourd de la part du PSG sur le mercato et nul doute que le recrutement de son ami Ousmane Dembélé lui ferait plaisir. Néanmoins, l’ailier di FC Barcelone a affirmé qu’il comptait s’y éterniser.

Le PSG veut tout changer cet été, à commencer par la MNM. Comme RMC Sport l’a dévoilé ces dernières semaines, la tendance ayant depuis été confirmée, le projet du Paris Saint-Germain serait de démanteler le trio d’attaque composé de Lionel Messi, de Neymar et de Kylian Mbappé. Seul le dernier cité restera au PSG à 100% à l’intersaison, les deux autres étant amenés à aller voir ailleurs.

«J'espère devenir un très grand joueur ici à Barcelone»

D’après SPORT , le PSG penserait à lancer une offensive auprès d’Ousmane Dembélé dont le contrat au FC Barcelone expirera en juin 2024. Pour autant, aucune interaction n’aurait eu lieu à ce jour entre les deux parties pour éventuellement avancer sur ce transfert. D’autant plus que la volonté de Dembélé est claire : poursuivre au FC Barcelone bien qu’au PSG, il puisse y retrouver son ami Kylian Mbappé qu’il côtoie en équipe de France . « Je me sens toujours bien ici à Barcelone. C'est le club que j'aime. On va voir ce qu'il va se passer. J'espère devenir un très grand joueur ici à Barcelone » . a confié Ousmane Dembélé à Téléfoot .

«Mon plus grand rêve, c’est de gagner une Ligue des champions avec le Barça»