Le RC Lens boucle un gros transfert, il dit tout !

Bien qu'il soit moins en vue que Seko Fofana ou Loïs Openda, Salis Abdul Samed est un élément indispensable du collectif du RC Lens. Recruté pour 5M€ l'été dernier, le milieu de terrain de Clermont a débarqué chez les Sang-et-Or avec ambition et s'est rapidement imposé. Interrogé sur son transfert, il reconnaît l'importance de Franck Haise.

Adbul Samed dévoile les coulisses de son transfert...

« Oui, c'est lui qui a appelé mes agents. Il était très intéressé et voulait que je vienne, puis mes agents ont parlé au club. Je voulais venir aussi, parce que je sentais que c'était le club qui pouvait me permettre de progresser et d'avancer, et j'aimais leur style de jeu. J'ai choisi Lens, mais d'autres clubs étaient également intéressés », assure le milieu de terrain du RC Lens à Get French Football News , avant d'en rajouter une couche sur Franck Haise.

... et s'enflamme pour Haise