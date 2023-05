Le RC Lens prévient l’OM pour ce gros transfert

Thibault Morlain

Pour sa première saison au RC Lens, Loïs Openda a frappé très fort. Forcément, cela n’a échappé à personne et à l’approche du mercato estival, de nombreuses rumeurs circulent concernant l’avenir du buteur belge. Sera-t-il encore à Lens la saison prochaine ? La question a été posée à Franck Haise qui a annoncé la couleur pour l’avenir d’Openda.

Le RC Lens a eu le nez creux en allant chercher Loïs Openda. Débarqué dans le nord de la France au dernier mercato estival, le buteur belge réalise une saison XXL sous les ordres de Franck Haise. Mais voilà, après seulement un an, Openda pourrait déjà s’en aller. En effet, le Lensois intéresse du monde sur le mercato. L’OM, le Milan AC ou encore Arsenal ont été annoncés sur les rangs.

« Il est sous contrat, de nombreuses années encore »

Quid alors de l’avenir de Loïs Openda ? En conférence de presse, Franck Haise s’est prononcé sur l’avenir de son attaquant. L’entraîneur du RC Lens a alors expliqué : « Est-ce possible qu'Openda soit toujours Lensois la saison prochaine ? C’est possible. Vous m’avez posé une question je vous réponds, c’est possible. Il est sous contrat, de nombreuses années encore ».

Le RC Lens non vendeur pour Openda ?

Aujourd’hui au RC Lens, Loïs Openda est sous contrat jusqu’en 2027. Et visiblement, il sera très difficile de convaincre les Sang et Or de lâcher leur attaquant belge. En effet, récemment, il était expliqué que seule une offre XXL pourrait faire changer la position de la direction lensoise et d’ouvrir la porte à un départ d’Openda.