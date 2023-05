Incroyable, un transfert historique se prépare au RC Lens

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur de 19 buts en Ligue 1, Loïs Openda suscite l'intérêt de nombreux cadors européens, à commencer par le Milan AC. La formation italienne souhaiterait mettre la main sur le joueur belge, valorisé 25M€. Une somme qui pourrait permettre au RC Lens d'enregistrer une vente record. Mais heureusement pour le club nordiste, Openda serait prêt à poursuivre sa carrière en France.

Personne n'attendait le RC Lens à un tel niveau en début de saison. Sauf retournement de situation, le club nordiste devrait terminer deuxième du classement, juste derrière le PSG, et se qualifier pour la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2002/2003. Si le club nordiste se retrouve à une telle place, c'est aussi grâce à certaines individualités, notamment celle de Loïs Openda.

Transfert XXL au RC Lens, le mercato s’emballe https://t.co/PLwftstNs1 pic.twitter.com/kFQJoEm4Cx — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

Une vente historique au RC Lens

Arrivé au RC Lens l'été dernier, Openda est, sans aucun doute, l'une des belles pioches de la direction. Depuis son arrivée en Ligue 1, le buteur belge a trouvé le chemin des filets à 19 reprises. Suffisant aussi pour éveiller l'intérêt de certains cadors européens. A en croire la Gazzetta dello Sport , le Milan AC serait prêt à offrir 25M€ au RC Lens pour racheter le contrat d'Openda. Pour rappel, la plus grosse vente des Sang et or reste Loïc Badé (17M€ + 3M€ de bonus)

Openda avait fait le point sur son avenir