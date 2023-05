PSG : Le transfert de Neymar est annoncé, ils pètent un câble

Thibault Morlain

Cet été, Neymar pourrait bien faire ses valises. En effet, le Brésilien est annoncé partant du PSG. Reste maintenant à trouver preneur pour le numéro 10 parisien. Selon les dernières rumeurs, Manchester United serait intéressé. Mais voilà que de l’autre côté de La Manche, on n’a clairement pas la même version et chez les Red Devils, on a répondu clairement à propos de la rumeur Neymar.

Apparu pour la dernière fois avec le PSG face au LOSC, Neymar pourrait bien ne plus reporter le maillot parisien. En effet, malgré un contrat allant jusqu’en 2027, le Brésilien serait poussé vers la sortie par sa direction. Et comme cela a récemment été dévoilé, Manchester United pourrait être sa destination.

Transferts : Messi s’en va, un remplaçant à 40M€ trouvé par le PSG https://t.co/bMAdFPNzjM pic.twitter.com/zqSgNlsu3q — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

« On dément très fortement »

Toutefois, du côté de Manchester United, on ne semble pas intéressé par Neymar. Tel est en tout cas le message passé par les Red Devils. Au micro de RMC , Julien Laurens a en effet assuré : « Mes retours, côté Manchester United, on dément très fortement, avec des mots très forts, notamment un gros mot anglais, cette histoire. Un plus gros mot que « bullshit » ».

« Neymar n’est pas sur une short list »