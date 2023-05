Mercato : L’OM se loupe pour 25M€, il hallucine

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM avait différents objectifs pour se renforcer. L’une des priorités était d’attirer un nouveau buteur. Vitinha a fini par être recruté par Pablo Longoria, qui avait toutefois d’autres objectifs en tête. C’était le cas avec Terem Moffi, qui a finalement opté pour l’OGC Nice. De quoi étonner Daniel Riolo.

Acheté pour 32M€, Vitinha est désormais le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM. Arrivé cet hiver de Braga, le Portugais a été recruté par Pablo Longoria. Mais tout aurait pu se passer différemment. A la recherche d’un attaquant en janvier, l’OM voulait initialement Terem Moffi, alors à Lorient. Mais les Phocéens se sont heurtés à la volonté du Nigérian de rejoindre l’OGC Nice.

Riolo attendait Moffi à l’OM

Grâce notamment à Florent Ghisolfi, Nice a donc devancé l’OM dans la course pour Terem Moffi. Une issue à laquelle ne s’attendait pas Daniel Riolo. Au micro de L’After Foot , il a ainsi expliqué : « Ghisolfi réussit à faire Moffi alors que l’OM le voulait, qu’on était persuadé, moi le premier, que Longoria réussirait avec l’attractivité de l’OM à attirer Terem Moffi. Mais Ghisolfi a réussi à faire le truc et à récupérer le joueur ».

