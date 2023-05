Il veut être le boss du PSG, le Qatar reçoit une candidature surréaliste

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'issue d'une saison plus que poussive, le PSG pourrait lancer de nouveaux changements en interne, et certains supporters réclament notamment le départ de Nasser Al-Khelaïfi en poste depuis 2011. Mais une question se poserait alors : qui pour le remplacer ? Daniel Riolo a une petite idée et se verrait bien en président du PSG.

La saison touche à son but et le PSG devrait dresser un bilan négatif. Et pour cause, bien que l'obtention du onzième titre de champion de France soit en excellente voie, les éliminations précoces en huitièmes de finale de la Coupe de France et de la Ligue des champions vont laisser des traces. De grandes manœuvres sont attendues cet été sur le mercato. Mais alors que le PSG a plusieurs fois changé d'entraîneurs et de directeurs sportifs, Nasser Al-Khelaïfi, président depuis 2011, pourrait-il cédé sa place ? Pour Daniel Riolo, ce serait d'ailleurs une bonne solution.

Riolo interpelle l'Emir pour remplacer Al-Khelaïfi

A l'occasion d'un live twitch sur la chaîne de RMC , Daniel Riolo est interrogé sur la possible succession du président du PSG. « Qui pour prendre la place de Nasser Al-Khelaïfi ? », c'est la question posée à l'éditorialiste, qui a une idée bien précise. « Bah… moi. C’est une candidature qui existe depuis longtemps, elle est sur le bureau de l’Emir depuis quelques années maintenant. Je ne sais pas si elle est en haut de la pile, mais elle sur la pile. Peut-être qu’un jour en faisant le ménage, la femme de ménage dira : "Oh Prince regardez ce dossier !" Il ouvrira le dossier, il verra ma photo et dira "ah oui c’est lui, l’homme providentiel !" », s'amuse Daniel Riolo.

«L’Emir ne touchera pas à Nasser»