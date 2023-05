Mercato : L’OM vise un phénomène, c’est la panique

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les spéculations vont bon train concernant le recrutement estival de l’OM, et Pablo Longoria serait activement en quête d’un nouveau buteur. Loïs Openda, auteur d’une saison XXL avec le RC Lens, serait notamment courtisé par le président de l’OM, mais la concurrence s’annonce acharnée sur ce dossier.

Auteur de 19 buts en Ligue 1, Loïs Openda est le fer de lance de cette bluffante équipe du RC Lens, en passe de terminer dauphin du PSG en Ligue 1. C’est donc fort logiquement que le buteur belge de 23 ans attire les convoitises sur le marché des transferts, et l’OM serait notamment intéressé. L’avenir d’Alexis Sanchez étant encore très incertain, le club phocéen envisagerait de déloger Openda du RC Lens pour remplacer son buteur chilien cet été.

Openda se voit bien rester à Lens

Récemment interrogé au micro de Prime Video , le buteur belge affichait son envie de rester au RC Lens la saison prochaine : « Forcément, c'est un objectif de jouer cette Ligue des Champions avec le RC Lens. On a bâti cette équipe pour pouvoir s’y qualifier. Je pense qu'on le mérite, avec tout ce qu'on a fait depuis le début de la saison. Pouvoir participer à cette Ligue des Champions avec tous les joueurs actuels du vestiaire, je pense que ça peut permettre de faire quelque chose de bien », avait indiqué Openda. L’OM va donc devoir cravacher pour le convaincre d'un transfert, d'autant qu'il ne sera pas seul sur le coup.

Grosse concurrence sur le dossier

Comme l’a révélé Sports Zone, plusieurs cadors étrangers comme l’Atlético de Madrid, Arsenal, Aston Villa ou encore le Borussia Dortmund en pincent également pour Loïs Openda et envisagent de le recruter cet été. L’OM aura donc fort à faire pour rafler la mise dans ce dossier. Pour rappel, Openda est sous contrat jusqu'en avec les Sang et Or.