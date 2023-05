Il annonce son départ, le PSG tremble

Baptiste Berkowicz

Annoncé sur le départ au Napoli, Luciano Spaletti a confirmé la fin de son aventure avec le club italien à la fin de la saison. Luis Enrique fait partie des coach ciblés pour remplacer l'entraineur italien. De son côté, le PSG suivrait de près l'évolution des contacts entre les deux parties.

Alors que le Napoli fête encore son titre champion d'Italie, son entraineur Luciano Spaletti ne poursuivra pas sur le banc la saison prochaine. Une décision personnelle du coach italien. De quoi laisser place à de nombreuses suppositions quant à son successeur.

Spaletti s'en va, Luis Enrique arrive ?

Tout juste sacré en Italie, Luciano Spaletti a annoncé son départ : « Parfois, vous vous séparez par trop d'amour. Je ne resterai pas, je pars. Aucun moyen de me faire changer d'avis. J'ai dit au club que j'avais besoin d'un an de congé il y a quelques semaines. Je ne travaillerai dans aucun autre club. Je vais me reposer un an ». Parmi les candidats à la succession de Spaletti, Luis Enrique est annoncé avec insistance. Le coach espagnol est à la recherche d'un projet attractif où il aura les rênes du sportif. Le club italien devrait rencontrer l'ancien sélectionneur de l'Espagne dans les prochains jours.

Paris se tient prêt

La question de l'entraîneur se pose dans beaucoup de clubs, notamment lorsqu'il est l'heure du bilan de la saison et de se projeter sur la suivante. Le PSG ne déroge pas à cette tendance. Luis Enrique est évoqué comme possible entraineur du club de la capitale la saison prochaine. L'ancien coach du FC Barcelone plait notamment pour sa philosophie de jeu et son palmarès. Mais comme le 10 Sport vous le révélait il y a quelques jours, la tendance n'est pas à un départ de Christophe Galtier. Sauf catastrophe, l'entraineur parisien devrait rester au Camp des Loges aux côtés de son fidèle compagnon de route, Luis Campos.