Un transfert à 40M€ se confirme au RC Lens, c’est historique

Saison historique pour le RC Lens. Les Sang et Or ont réussi à se qualifier la prochaine Ligue des champions, dix ans après leur dernière apparition. Le but des dirigeants nordistes, dans les prochaines semaines, sera de conserver les cadres de son groupe comme Loïs Openda. Mais le buteur belge pourrait faire l'objet d'une offre gigantesque.

Le RC Lens a surpris son mode cette saison. Le club nordiste, qui ne dispose pas d'un budget conséquent en comparaison avec l'OM, a réussi l'exploit de terminer derrière le PSG et de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Sa dernière apparition remontait à la saison 2002/2003. Le RC Lens va devoir, désormais, bâtir une équipe capable de performer en C1. Les cadres comme Seko Fofana ou Loïs Openda pourraient être sollicités, notamment en Italie.

Openda, vers un transfert historique

Comme annoncé par Calciomercato.com , le RC Lens n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, notamment avec Loïs Openda. Le buteur belge serait courtisé par le Milan AC, prêt à proposer près de 40M€. Pour rappel, la vente la plus chère du RC Lens est Loïc Badé (17M€ + 3M€ de bonus).

« On n'a pas toujours la main sur ces choses-là »

Président du RC Lens, Joseph Oughourlian est conscient qu'il sera difficile de conserver l'ensemble des joueurs. « On n'a pas toujours la main sur ces choses-là. On a conscience de notre taille, et si des gros viennent pour des joueurs ou des membres du staff, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. On se prépare à ces éventualités » a-t-il déclaré.

